Экс-солист Bad Boys Blue: У современных артистов короткая карьера
Сегодня все стремятся выступать сольно, а также повторяют и копируют стили друг друга, однако карьера сольных артистов часто оказывается очень короткой, рассказал НСН Кевин Маккой.
Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин Маккой в пресс центре НСН поделился, что процесс перехода в сольные артисты занял у него порядка 10 лет, а также отметил, что тренд на бойз и герлз-бэнды прошел.
«Когда я начинал карьеру, рок не ассоциировался с сольным творчеством, для такой карьеры более популярен был рэп. Сегодня исполнители повторяют друг друга, копируют стили. Раньше было больше бойз и герлз-бэндов, сейчас есть тенденция выступать сольно, это более удобно. Мне потребовалось 10 лет, чтобы стать сольным артистом и полноценно отделиться от группы Bad Boys Blue. Однако у многих сольных артистов сегодня короткая карьера, потому что им сложно оставаться на подъеме», - рассказал он.
Ранее Маккой в пресс-центре НСН рассказал, что санкции существенно усложнили работу иностранных музыкантов, и дело здесь не в России, а в тех, кто эти санкции накладывал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru