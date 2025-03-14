Экс-солист Bad Boys Blue: У современных артистов короткая карьера

«Когда я начинал карьеру, рок не ассоциировался с сольным творчеством, для такой карьеры более популярен был рэп. Сегодня исполнители повторяют друг друга, копируют стили. Раньше было больше бойз и герлз-бэндов, сейчас есть тенденция выступать сольно, это более удобно. Мне потребовалось 10 лет, чтобы стать сольным артистом и полноценно отделиться от группы Bad Boys Blue. Однако у многих сольных артистов сегодня короткая карьера, потому что им сложно оставаться на подъеме», - рассказал он.

Ранее Маккой в пресс-центре НСН рассказал, что санкции существенно усложнили работу иностранных музыкантов, и дело здесь не в России, а в тех, кто эти санкции накладывал.

