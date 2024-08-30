30.08.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Контрацептивы, виагра и протухший инсулин: Как на маркетплейсах продают лекарства?»

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Эксперты фармацевтической продукции утверждают, что российские маркетплейсы буквально наводнили рецептурные и фальсифицированные препараты. Например, недавно на маркетплейсах нашли 400 БАДов с запрещёнными веществами. В составах добавок оказались наркотики, например, листья коки и опьяняющий кава-кава. Большинство БАДов продавались в категориях спортивное и лечебное питание. Карточки с товарами уже заблокировали на маркетплейсах. Также резонансным стал случай в Краснодарском крае, когда там задержали банду продавцов подпольных лекарств, жертвами которых стало четыре ребенка. Теперь Роскачество планирует вынести проблему на госкомиссию.

Участники пресс-конференции:

Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Валентиновна Преснякова;

Генеральный директор Moneyplace Касьянов Сергей Юрьевич





В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько сегодня вырос рынок онлайн-продаж в интернет-аптеках?

Как активно фармкомпании сегодня сотрудничают с маркетплейсами?

Как законодательно регулируется интернет-торговля?

Какой процент контрафактной лекарственной продукции на маркетплейсах?

Насколько покупатели доверяют маркетплейсам при покупке лекарств?

Какую конкуренцию маркетплейсы составляют аптекам?

Насколько широкий ассортимент лекарств представлен на маркетплейсах?

Что грозит продавцам «запрещенных» веществ на маркетплейсах?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



