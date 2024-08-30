30.08.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Контрацептивы, виагра и протухший инсулин: Как на маркетплейсах продают лекарства?»
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Эксперты фармацевтической продукции утверждают, что российские маркетплейсы буквально наводнили рецептурные и фальсифицированные препараты. Например, недавно на маркетплейсах нашли 400 БАДов с запрещёнными веществами. В составах добавок оказались наркотики, например, листья коки и опьяняющий кава-кава. Большинство БАДов продавались в категориях спортивное и лечебное питание. Карточки с товарами уже заблокировали на маркетплейсах. Также резонансным стал случай в Краснодарском крае, когда там задержали банду продавцов подпольных лекарств, жертвами которых стало четыре ребенка. Теперь Роскачество планирует вынести проблему на госкомиссию.
Участники пресс-конференции:
- Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Валентиновна Преснякова;
- Генеральный директор Moneyplace Касьянов Сергей Юрьевич
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Насколько сегодня вырос рынок онлайн-продаж в интернет-аптеках?
- Как активно фармкомпании сегодня сотрудничают с маркетплейсами?
- Как законодательно регулируется интернет-торговля?
- Какой процент контрафактной лекарственной продукции на маркетплейсах?
- Насколько покупатели доверяют маркетплейсам при покупке лекарств?
- Какую конкуренцию маркетплейсы составляют аптекам?
- Насколько широкий ассортимент лекарств представлен на маркетплейсах?
- Что грозит продавцам «запрещенных» веществ на маркетплейсах?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8