Фармацевты призвали навести порядок в торговле лекарствами на маркетплейсах

«На маркетплейсах сегодня мы можем купить все: рецептурные препараты, сильнодействующие лекарства, инсулин или аналог "Оземпика", который должен храниться только в условиях с пониженной температурой. Мы нацелены на то, чтобы выстроить работу в нормальном русле, к сожалению сталкиваемся с тем, что Ozone и Wildberries к нам на конференции не приходят. При этом Wildberries объявил, что начинает торговлю безрецептурными препаратами, они и до этого торговали ими, лицензию они не получили. Ozone пошел другим путем, у них есть лицензия на лекарственные препараты. Я напомню, что лекарственные препараты на маркетплейсах могут продавать только те аптеки, которые получили на это специально разрешение через Росздравнадзор. Таких аптечных сетей не так много, по последним данным их около 500. Тем не менее, на маркетплейсах попадаются совершенно другие продавцы, и это безобразие будет продолжаться до тех пор, пока не выстроим нормальные отношения с маркетплейсами и пока они не возьмут на себя ответственность за продажу лекарственных препаратов и продуктов для здоровья», - сказала она.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил, что в 2023 году дистанционная продажа лекарств в России выросла почти в десять раз. Так, в начале пандемии в 2020 году объем дистанционной торговли достиг 5,5 миллиарда рублей, а в 2023 году этот показатель вырос до 56,7 миллиарда. В начале 2024 году уже фиксируется 26 миллиардов рублей, рост показателя продолжается, передает «Радиоточка НСН».

