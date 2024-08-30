«Интересный факт»: Рост покупок женщинами виагры на маркетплейсах составил 159%
В первом полугодии 2024 года продажи виагры и БАДов через маркетплейсы неуклонно растут, чаще всего подобные препараты приобретают женщины, сказал в эфире НСН Сергей Касьянов.
Женщины стали чаще покупать виагру на маркетплейсах, при этом дистанционная продажа контрацептивов, напротив, снизилась. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор Moneyplace Сергей Касьянов.
«Я бы начал с виагры. Очень интересен тот факт, что ее продажи выросли именно на маркетплейсах. Рост покупок составил 159%, количество за последние полгода увеличилось на 69%. Мы все привыкли, что виагра для мужчин, но основной рост покупки лекарственного средства обеспечили женщины. На маркетплейсах это востребовано. Контрацептивы продаваться стали меньше, чем было, количество снизилось на 27%», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, женщины также часто покупают онлайн витамины и БАДы.
«Если мы говорим про БАДы, в целом, их рынок растет. Основной потребитель, как правило, тоже женщины. Выбирают средства для похудения и сезонные витамины. Оборот растет, средний чек на продукт увеличивается. При этом последние полгода мы также видим, что количество продаж на ведущих маркетплейсах немножко снижается», - добавил Касьянов.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина сообщила «Радиоточке НСН», что снижение продаж презервативов можно объяснить тем, что россияне перестали вести активную половую жизнь — сказываются большие нагрузки, стресс и прочие негативные факторы жизни в крупных городах.
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