«Интересный факт»: Рост покупок женщинами виагры на маркетплейсах составил 159%

Медведев: Украина хочет вернуть Донбасс из-за природных ресурсов Путин поздравил Лукашенко с 70-летием Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет колонии по делу о фейках об армии В США задержали танцора Артема Чигвинцева по подозрению в домашнем насилии В Совфеде предложили ввести на сайтах знакомств регистрацию по паспорту