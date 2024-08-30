В 2023 году число нарушений по продаже лекарств на маркетплейсах выросло в 10 раз

«По данным исследования, за прошлый год в 10 раз выросло число нарушений на маркетплейсах по лекарствам и продуктам для здоровья. Конечно, таких нарушений у аптечных агрегаторов нет, потому что они привыкли работать в четких заданных стандартах, там работают специалисты, они знают свою регуляторику. Именно через маркетплейсы проходят контрафактные, фальсифицированные продукты, которые нас очень беспокоят», - заявила она.

Ранее Преснякова также сообщила «Радиоточке НСН», что сегодня на маркетплейсах можно приобрести даже рецептурные, сильнодействующие препараты, которые просто так не продадут в аптеках.

