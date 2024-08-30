В 2023 году число нарушений по продаже лекарств на маркетплейсах выросло в 10 раз

Аптечные агрегаторы не допускают нарушений при продаже лекарственных препаратов, поскольку работают в четких заданных стандартах, сообщила НСН Виктория Преснякова.

За 2023 год число нарушений при продаже лекарств и продукт для здоровья на маркетплейсах выросло в 10 раз, рассказала в пресс-центре НСН директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

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«По данным исследования, за прошлый год в 10 раз выросло число нарушений на маркетплейсах по лекарствам и продуктам для здоровья. Конечно, таких нарушений у аптечных агрегаторов нет, потому что они привыкли работать в четких заданных стандартах, там работают специалисты, они знают свою регуляторику. Именно через маркетплейсы проходят контрафактные, фальсифицированные продукты, которые нас очень беспокоят», - заявила она.

Ранее Преснякова также сообщила «Радиоточке НСН», что сегодня на маркетплейсах можно приобрести даже рецептурные, сильнодействующие препараты, которые просто так не продадут в аптеках.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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