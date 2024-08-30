«Все, что угодно!»: Маркетплейсы незаконно продают фенибут и феназепам

«У нас, например, фенибут продается на маркетплейсах, феназепам. Их нельзя так продавать. Мы не голословно выступаем. Неоднократно проводили такие эксперименты, когда мы заказывали какие-то препараты. Например, нам удалось купить в Калининграде метилпреднизолон, а в Москве – преднол. Это один и тот же метилпреднизолон. Но преднол вообще не зарегистрирован, это рецептурные, сильнодействующие препараты, их невозможно просто так купить. Если бы такие препараты отпустила аптечная сеть, то она бы получила штраф в пять миллионов рублей. Феназепам – это предметно-количественный учет, тем не менее его тоже удалось купить на маркетплейах с доставкой. На маркетплейсах можно купить все, что угодно, это факт», - заявила она.

В свою очередь генеральный директор Moneyplace Сергей Касьянов пояснил, что статистика не показывает динамики продаж рецептурных препаратов.

«Что касается инсулина, есть аналитика про шприцы для инсулинозависимых, холодильники. Продажа этих средств растет, рост очень существенный, порядка 50% в штуках и порядка 136% рост в деньгах, средний чек здесь тоже растет. Говорить о том, продается ли на маркетплейсах запрещенный товар, я не могу, цифры мне этого не показывают», - добавил он.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сообщил, что в 2023 году дистанционная продажа лекарств в России выросла почти в десять раз. В начале пандемии в 2020 году объем дистанционной торговли достиг 5,5 миллиарда рублей, однако в 2023 году этот показатель вырос до 56,7 миллиарда, напоминает «Радиоточка НСН».

