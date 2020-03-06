10.03.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?»

В России зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. В Москве было подтверждено инфицирование у россиянина, вернувшегося из Италии, в Санкт-Петербурге был госпитализирован итальянский студент, а под наблюдение врачей попали ещё 700 студентов, контактировавших с ним. Всего подтверждённых случаев заражения в России - семь. Россиян прибывающих на родину из стран, где обнаружены очаги заражения коронавирусом и с круизного лайнера Diamond Princess, в случае подозрения у них заболевания, сперва помещают под карантин. А меры, которые предлагаются для защиты России от эпидемии и паники самые разные. Так, мэр Москвы Сергей Собянин, подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса, в котором обязывает россиян вернувшихся из стран с очагами эпидемии прибегнуть к самоизоляции на дому на 14 дней. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе потребовал ввести смертную казнь для распространителей фейковой информации о коронавирусе.

По последним официальным данным коронавирусом заболело почти 100 тысяч человек в 85 странах по всему миру, а скончалось более 3300 человек. По прогнозам аналитиков только при лучшем сценарии коронавирус убьёт 15 млн человек, а в худшем случае эта цифра преодолеет порог в 68 млн.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, какие меры в действительности будут применяться для борьбы с распространением инфекции в России, а также о том что ждёт распространителей фейковой информации о коронавирусе.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый;

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов;

Приглашены:

Член общественной палаты, председатель попечительского совета «Лиги пациентов» Владимир Слепак.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

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