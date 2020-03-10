Врач-инфекционист рассказал, обладает ли коронавирус потенциалом на уничтожение человечества

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».

По последним данным, всего в мире заболело коронавирусом почти 100 тысяч человек, выздоровело более 60 тыс людей, а скончалось порядка 4 тыс. В Китае число заразившихся достигло 80,7 тыс человек. Власти Италии решили ввести в стране режим строгой изоляции вплоть до начала апреля. В стране заболели порядка 8 тысяч человек, более 450 – скончались. В России зарегистрировано 20 пациентов с этим вирусом—двое граждан Китая, гражданин Италии и 17 россиян.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе пресс-конференции в НСН заявил, что коронавирус не претендует на истребление человечества.