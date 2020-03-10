Врач-инфекционист рассказал, обладает ли коронавирус потенциалом на уничтожение человечества
В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».
По последним данным, всего в мире заболело коронавирусом почти 100 тысяч человек, выздоровело более 60 тыс людей, а скончалось порядка 4 тыс. В Китае число заразившихся достигло 80,7 тыс человек. Власти Италии решили ввести в стране режим строгой изоляции вплоть до начала апреля. В стране заболели порядка 8 тысяч человек, более 450 – скончались. В России зарегистрировано 20 пациентов с этим вирусом—двое граждан Китая, гражданин Италии и 17 россиян.
Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе пресс-конференции в НСН заявил, что коронавирус не претендует на истребление человечества.
«Если бы у этого вируса был эпидемиологический потенциал на уничтожение человека, тогда бы этим вирусом болели и дети, и подростки, и молодые, и средние, и взрослые и так далее. А в данном случае, заболевание протекает в легкой форме и только у 15% оно протекает в крайне тяжелой форме и 2% погибают. При чем, погибают люди с наличием других сопутствующих тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания сердца, ожирение и так далее. Поэтому распространение, возможно, будет довольно обширным, но степень урона несопоставима с другими инфекциями», - сказал Сампронов.
Ранее он в пресс-центре НСН отметил, что подобного рода эпидемии «затухают» самостоятельно.
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