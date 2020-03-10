Сенатор не исключил закрытие московского метро из-за коронавируса

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».

В России зарегистрировано уже порядка 20 случаев заражения коронавирусом. В Москве было подтверждено инфицирование у девяти человек. Так, мэр Москвы Сергей Собянин, подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса, в котором обязывает россиян вернувшихся из стран с очагами эпидемии прибегнуть к самоизоляции на дому на 14 дней.