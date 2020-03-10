Сенатор не исключил закрытие московского метро из-за коронавируса
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».
В России зарегистрировано уже порядка 20 случаев заражения коронавирусом. В Москве было подтверждено инфицирование у девяти человек. Так, мэр Москвы Сергей Собянин, подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса, в котором обязывает россиян вернувшихся из стран с очагами эпидемии прибегнуть к самоизоляции на дому на 14 дней.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый в пресс-центре НСН не исключил закрытие московского метрополитена из-за вируса.
«Москва это особое место, особый регион. Все мы понимаем, какое тут население, какой тут приток, какой тут транспортный узел. Все это несравнимо с иными большими городами, не говоря уже о маленьких. Поэтому обработка транспорта должна быть и это должно жестко контролироваться. Может быть, в какой-то момент понадобится вообще закрыть эти виды транспорта», - сказал Круглый.
Ранее начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в пресс-центре НСН заявил, что коронавирус не претендует на истребление человечества.
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