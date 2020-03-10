«Страшна не инфекция, а паника». Врач-онколог Круглый о коронавирусе
В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».
В Москве 9 марта зафиксированы три новых случая COVID-17, всего пациентов с коронавирусом в столице девять. По официальным данным, трое зарегистрированных в воскресенье пациентов с коронавирусом помещены в изолированные боксы. Уточняется, что все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Общее количество заболевших COVID-17 в России, в соответствии с подтвержденными данными, достигло 20 человек — это двое граждан Китая, гражданин Италии и 17 россиян. Всего в мире коронавирусом заболело почти 100 тысяч человек, выздоровело более 60 тыс людей, а скончалось порядка 4 тыс.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый в пресс-центре НСН заявил, что паника вокруг темы с коронавирусом опаснее самой инфекции.
«С абсолютной уверенностью можно сказать, что та паника, которая сеется вокруг этой темы представляет большую опасность. Потому что инфекция, безусловно, есть, и она более контагиозна, хоть и где-то сравнима с гриппом. Например, имеет все же другие формы передачи - кроме воздушно-капельного пути, контактный, бытовой, орально-фекальное распространение. Но даже то, что в Китае удалось взять под контроль распространение инфекции, новых случаев практически нет, говорит о том, что это не так страшно и поддается противоэпидемиологическим мерам. А эти страхи и панические настроения ни на чем не основаны», - сказал Круглый.
Ранее в пресс-центре НСН начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов отметил, что подобного рода эпидемии «затухают» самостоятельно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Внесена поправка о досрочных выборах в Госдуму
- Госдума отклонила поправки о запрете министрам и губернаторам иметь дома за рубежом
- Госдума одобрила поправки к законопроекту по Конституции
- Аптеки раскритиковали заморозку цен на медицинские маски
- Путин неожиданно решил приехать в Госдуму