«Страшна не инфекция, а паника». Врач-онколог Круглый о коронавирусе

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».

В Москве 9 марта зафиксированы три новых случая COVID-17, всего пациентов с коронавирусом в столице девять. По официальным данным, трое зарегистрированных в воскресенье пациентов с коронавирусом помещены в изолированные боксы. Уточняется, что все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Общее количество заболевших COVID-17 в России, в соответствии с подтвержденными данными, достигло 20 человек — это двое граждан Китая, гражданин Италии и 17 россиян. Всего в мире коронавирусом заболело почти 100 тысяч человек, выздоровело более 60 тыс людей, а скончалось порядка 4 тыс.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый в пресс-центре НСН заявил, что паника вокруг темы с коронавирусом опаснее самой инфекции.