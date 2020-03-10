«Ждать. Другого решения нет». Сапронов о победе над коронавирусом
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».
По последним официальным данным коронавирусом во всем мире заболело почти 100 тысяч человек, при этом скончалось уже порядка 4 тыс. Выздоровело более 60 тыс людей. В России зарегистрировано порядка 20 случаев заражения коронавирусом, это двое граждан Китая, гражданин Италии и 17 россиян.
Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе пресс-конференции в НСН отметил, что подобного рода эпидемии «затухают» самостоятельно.
«Для большинства вирусов, которые перешли от животных к человеку довольно сложно зацепиться в человеческой популяции. Поэтому с вирусологической точки зрения и эпидемиологическим данным, обычно, такие вспышки затухают постепенно сами по себе. В данном случае нужно только помочь карантинными методами справится с этой инфекцией», - сказал Сапронов.
Кроме того он добавил, что «какие-то особенные меры профилактики делать не надо, они не действительны и не работают».
НСН уже сообщала, что определены ранее неизвестные, симптомы коронавируса. Открытие в развитии болезни сделала группа медиков из Сингапура. Как выяснилось, некоторым пациентам, заражённым COVID-19, вначале был поставлен диагноз лихорадка денге.
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