«Ждать. Другого решения нет». Сапронов о победе над коронавирусом

В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Карантины и расстрелы: Какие меры предпримут в России для борьбы с коронавирусом?».

По последним официальным данным коронавирусом во всем мире заболело почти 100 тысяч человек, при этом скончалось уже порядка 4 тыс. Выздоровело более 60 тыс людей. В России зарегистрировано порядка 20 случаев заражения коронавирусом, это двое граждан Китая, гражданин Италии и 17 россиян.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе пресс-конференции в НСН отметил, что подобного рода эпидемии «затухают» самостоятельно.