пресс-конференции
Анонс

Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?

Информация

Начало конференции

13:00

9 июля 2020

9.07.2020 состоится пресс-конференция, посвященная теме борьбы с расизмом в мире

9.07.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?»

В связи со смертью Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения, которые привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение “Black Lives Matter” поддержали другие государства и многие международные компании. В связи с распространением движения по всему миру продюсеры сериала «Симпсоны» решили отказаться от озвучки белыми актерами персонажей с другим цветом кожи. В то же время Стриминговая платформа HBO Max удалила экранизацию романа «Унесенные ветром» в связи с демонстрацией этнических и расовых предрассудков. Досталось даже шахматам: тот факт, что по правилам партии всегда начинаются с хода белыми фигурами, активисты тоже сочли расизмом».

  • К каким изменениям приведет в мире движение Black Lives Matter?
  • Какие меры должны быть введены для полного решения проблемы расизма?
  • Реально ли достичь полной ликвидации расизма в нынешних условиях?
  • Какие еще международные корпорации будут вынуждены столкнуться с изменениями?
  • Существует ли в России проблема расизма и ксенофобии? Какими методами нужно ее решать?

Участники пресс-конференции:

  • Правозащитник, координатор общественного движения "Страна без расизма и ксенофобии" Бахром Исмаилов;
  • Политолог-американист, сотрудник проекта "Русская идея" Дмитрий Дробницкий.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 9.07.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ПротестыРасизм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

партнеры

пресс-конференции