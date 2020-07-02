9.07.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?»

В связи со смертью Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения, которые привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение “Black Lives Matter” поддержали другие государства и многие международные компании. В связи с распространением движения по всему миру продюсеры сериала «Симпсоны» решили отказаться от озвучки белыми актерами персонажей с другим цветом кожи. В то же время Стриминговая платформа HBO Max удалила экранизацию романа «Унесенные ветром» в связи с демонстрацией этнических и расовых предрассудков. Досталось даже шахматам: тот факт, что по правилам партии всегда начинаются с хода белыми фигурами, активисты тоже сочли расизмом».

К каким изменениям приведет в мире движение Black Lives Matter?

Какие меры должны быть введены для полного решения проблемы расизма?

Реально ли достичь полной ликвидации расизма в нынешних условиях?

Какие еще международные корпорации будут вынуждены столкнуться с изменениями?

Существует ли в России проблема расизма и ксенофобии? Какими методами нужно ее решать?

Участники пресс-конференции:

Правозащитник, координатор общественного движения "Страна без расизма и ксенофобии" Бахром Исмаилов;

Политолог-американист, сотрудник проекта "Русская идея" Дмитрий Дробницкий.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 9.07.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

