Шаповалов: Темнокожая матрешка не появится в России

Темнокожая матрешка вряд ли будет востребована на рынке, потому что не ассоциируется с Россией, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Темнокожая матрешка вряд ли будет востребована на рынке, потому что не ассоциируется с Россией, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?»

«Если этот продукт будет востребован на рынке, конечно, она (темнокожая матрешка – ред.) может появиться. С моей точки зрения, этот продукт будет не очень востребован, поскольку размывается образ. Матрешка интересна как один из символов России, соответственно она должна иметь явные признаки принадлежности к России», - отметил политолог, отвечая на соответствующий вопрос зрителя.

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В связи со смертью Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения, которые привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение Black Lives Matter поддержали ряд международных компаний.

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ФОТО: РИА Новости
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