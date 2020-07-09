Шаповалов: Темнокожая матрешка не появится в России
Темнокожая матрешка вряд ли будет востребована на рынке, потому что не ассоциируется с Россией, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Темнокожая матрешка вряд ли будет востребована на рынке, потому что не ассоциируется с Россией, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?»
«Если этот продукт будет востребован на рынке, конечно, она (темнокожая матрешка – ред.) может появиться. С моей точки зрения, этот продукт будет не очень востребован, поскольку размывается образ. Матрешка интересна как один из символов России, соответственно она должна иметь явные признаки принадлежности к России», - отметил политолог, отвечая на соответствующий вопрос зрителя.
В связи со смертью Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения, которые привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение Black Lives Matter поддержали ряд международных компаний.
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