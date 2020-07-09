Шаповалов: Темнокожая матрешка не появится в России

Темнокожая матрешка вряд ли будет востребована на рынке, потому что не ассоциируется с Россией, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?»

«Если этот продукт будет востребован на рынке, конечно, она (темнокожая матрешка – ред.) может появиться. С моей точки зрения, этот продукт будет не очень востребован, поскольку размывается образ. Матрешка интересна как один из символов России, соответственно она должна иметь явные признаки принадлежности к России», - отметил политолог, отвечая на соответствующий вопрос зрителя.