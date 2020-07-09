Шаповалов: политический и расовый кризис в США пока неразрешим
Кризис в США, вызванный смертью Джорджа Флойда, имеет под собой несколько пластов и сейчас пока неразрешим, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
Кризис в США, вызванный смертью Джорджа Флойда, имеет под собой несколько пластов и сейчас пока неразрешим, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?»
Шаповалов рассказал, что нынешний кризис в США, вызванный смертью Джорджа Флойда, имеет под собой несколько пластов.
«Есть современный политтехнологический кризис: демократы против республиканцев, где решаются различные политические задачи. Есть глубинный пласт, который существует не несколько десятилетий, а несколько столетий. Это те внутренние противоречия, которые раздирают американское общество. Эти противоречия являются социально-расовыми», - отметил политолог.
По его словам, конфликт в США идет по нарастающей, а сам кризис усиливается. «Пока это неразрешимая ситуация, никакие программы позитивной дискриминации, которые работали в США с 60-х годов XX-го века, не дают существенных результатов», - подчеркнул Шаповалов.
В связи со смертью Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения, которые привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение Black Lives Matter поддержали ряд международных компаний.
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