Исмаилов: России нужно учиться у США создавать условия для миграции

США создают все условия для трудовой миграции, России нужно перенимать их опыт, заявил координатор общественного движения «Страна без расизма и ксенофобии», правозащитник Бахром Исмаилов.

США создают все условия для трудовой миграции, России нужно перенимать их опыт, заявил координатор общественного движения «Страна без расизма и ксенофобии», правозащитник Бахром Исмаилов.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?»

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Исмаилов отметил, что США выигрывают конкуренцию в мире за высококвалифицированных мигрантов, создавая для этого все необходимые условия.

«Более высокообразованные мигранты уезжают в страны Западной Европы, США. Мы больше импортируем серых воротничков. Это рабочие профессии. В части высокодоходных сфер мы отстаем. Если мы хотим перейти к новому технологическому укладу, мы должны создать аналогичные (американским – ред.) условия», - отметил политолог.

В связи со смертью Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения, которые привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение Black Lives Matter поддержали ряд международных компаний.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияСшаТрудовые Мигранты
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