Шаповалов: афроамериканцы остаются низшей стратой в США

«Она (афроамериканская община – ред.) до сих пор занимает низшую страту в обществе: с точки зрения доходов, наличия квалифицированной работы, получения образования, услуг здравоохранения, представленностью в политической сфере. То есть по всем значимым позициям афроамериканская община занимает низший этаж американского общества», - отметил политолог.

Шаповалов считает, что эта проблема не решена до сих пор, несмотря на существование программ позитивной дискриминацией.

В связи со смертью Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения, которые привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение Black Lives Matter поддержали ряд международных компаний.

