Шаповалов: афроамериканцы остаются низшей стратой в США

Афроамериканцы до сих пор остаются низшей стратой в американском обществе, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Афроамериканцы до сих пор остаются низшей стратой в американском обществе, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит онлайн пресс-конференция на тему: «Как протесты США меняют ситуацию в черно-белом мире?»

Шаповалов полагает, что нынешний кризис в США, вызванный смертью Джорджа Флойда, во многом связан с тем, что афроамериканцы до сих пор остаются низшей стратой в США.

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«Она (афроамериканская община – ред.) до сих пор занимает низшую страту в обществе: с точки зрения доходов, наличия квалифицированной работы, получения образования, услуг здравоохранения, представленностью в политической сфере. То есть по всем значимым позициям афроамериканская община занимает низший этаж американского общества», - отметил политолог.

Шаповалов считает, что эта проблема не решена до сих пор, несмотря на существование программ позитивной дискриминацией.

В связи со смертью Джорджа Флойда во многих городах США начались массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения, которые привели к жертвам и огромному материальному ущербу во многих штатах. Движение Black Lives Matter поддержали ряд международных компаний.

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ФОТО: РИА Новости / Густаво Вальенте
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