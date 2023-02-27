28.02.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция писательницы, автора образовательных методик Илоны Давыдовой с презентацией книги «Как не остаться нищим навсегда»

Автор инновационных методик Илона Давыдова – создала новую программу, которая по ее словам должна помочь миллионам людей. Поведенческие тенденции и менталитет, которые неизбежно обеспечат пожизненные неудачи, конфликты, раздоры: на работе, в семье… постоянную нехватку денег. В лучшем случае прожиточный минимум. Всё это можно изменить.

В ходе пресс-конференции, Илона Давыдова презентует свою новую программу и книгу о том, как стать ценным сотрудником, высокоэффективным и высокооплачиваемым.

Автор курса Илона Давыдова - стояла у самых истоков российского бизнеса, с 1992-го года, вот уже более тридцати лет, продолжает оставаться одной из самых успешных бизнес-леди (предпринимательниц) в новой России и в США. Инновационные обучающие методики автора принесли ей известность в СНГ, России, а так же в США, Канаде, Израиле, Германии. Их эффективность доказана не только посредством научных экспериментов в НИИ России, но и проверена временем.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

