Методик Давыдова назвала лучших бизнес-коучей
Бизнес-коучи Стивен Кови и Брайан Трейси описывают правила, которые действительно работают, отметила в эфире НСН Илона Давыдова.
Бизнес-коучи Стивен Кови и Брайан Трейси являются лучшими в своем деле, рассказала писательница, автор образовательных методик Илона Давыдова в пресс-центре НСН.
«Есть два коуча, которых я рекомендую, я считаю их алфавитом, законодателями бизнес-процессов. Это Стивен Кови и Брайан Трейси. Там реально описаны правила, которые действительно работают. Прежде чем начинать работать с кем-либо, я прошу, чтобы они ознакомились с азбукой успешной команды, без которой не получится успешной работы», - сказала Давыдова.
Ранее Илона Давыдова в пресс-центре НСН рассказала, что разработала систему, по которой человек научится себя оценивать и сможет узнать, сколько стоит его труд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Губернатор Еврейской автономной области пригрозил судом властям США
- МИД разъяснил правила обращения в ЕСПЧ
- Блинкен: США предупредили Китай о последствиях поддержки России
- СМИ: взрыв прогремел в Киеве
- Совершение преступления полицейским хотят исключить из списка отягчающих обстоятельств
- Столтенберг: В отношениях России и НАТО назад дороги нет
- Пригожин матом прокомментировал закрытие аэропорта в Петербурге
- Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары военным на СВО
- Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов
- Финляндия начала строить забор на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru