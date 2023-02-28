Методик Давыдова назвала лучших бизнес-коучей

«Есть два коуча, которых я рекомендую, я считаю их алфавитом, законодателями бизнес-процессов. Это Стивен Кови и Брайан Трейси. Там реально описаны правила, которые действительно работают. Прежде чем начинать работать с кем-либо, я прошу, чтобы они ознакомились с азбукой успешной команды, без которой не получится успешной работы», - сказала Давыдова.

Ранее Илона Давыдова в пресс-центре НСН рассказала, что разработала систему, по которой человек научится себя оценивать и сможет узнать, сколько стоит его труд.

