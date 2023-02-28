Методик Давыдова назвала лучших бизнес-коучей

Бизнес-коучи Стивен Кови и Брайан Трейси описывают правила, которые действительно работают, отметила в эфире НСН Илона Давыдова. 

Бизнес-коучи Стивен Кови и Брайан Трейси являются лучшими в своем деле, рассказала писательница, автор образовательных методик Илона Давыдова в пресс-центре НСН.

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«Есть два коуча, которых я рекомендую, я считаю их алфавитом, законодателями бизнес-процессов. Это Стивен Кови и Брайан Трейси. Там реально описаны правила, которые действительно работают. Прежде чем начинать работать с кем-либо, я прошу, чтобы они ознакомились с азбукой успешной команды, без которой не получится успешной работы», - сказала Давыдова.

Ранее Илона Давыдова в пресс-центре НСН рассказала, что разработала систему, по которой человек научится себя оценивать и сможет узнать, сколько стоит его труд.

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ФОТО: НСН
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