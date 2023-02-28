Писательница Давыдова заявила о нехватке эффективных кадров в России

Книга «Как не остаться нищим навсегда» может помочь россиянам стать высокоэффективными сотрудниками, отметила в эфире НСН Илона Давыдова. 

В России наблюдается катастрофическая нехватка эффективных кадров, книга «Как не остаться нищим навсегда» рассчитана на то, чтобы помочь человеку стать высокоэффективным, ценным и высокооплачиваемым сотрудником, рассказала писательница, автор образовательных методик Илона Давыдова в пресс-центре НСН.

Минкульт опроверг сообщения о списках запрещенных писателей для библиотек

«Книга «Как не остаться нищим навсегда» открывает серию программы, которая рассчитана на то, чтобы стать высокоэффективным, ценным и высокооплачиваемым сотрудником. Эта книга только начало всей большой программы. Такая программа была рождена на основе моего опыта, который привел меня к пониманию, что стране катастрофическая нехватка эффективных кадров, если не их полное отсутствие. Я это вижу повсеместно как в своей работе, так и когда я выхожу куда-то», - сказала Давыдова.

Так, Илона Давыдова продолжает оставаться одной из самых успешных бизнес-леди в новой России и в США. Инновационные обучающие методики принесли ей известность в СНГ, России, а также в США, Канаде, Израиле и Германии. Их эффективность доказана не только посредством научных экспериментов в НИИ России, но и проверена временем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияПисатели
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры