Писательница Давыдова заявила о нехватке эффективных кадров в России

«Книга «Как не остаться нищим навсегда» открывает серию программы, которая рассчитана на то, чтобы стать высокоэффективным, ценным и высокооплачиваемым сотрудником. Эта книга только начало всей большой программы. Такая программа была рождена на основе моего опыта, который привел меня к пониманию, что стране катастрофическая нехватка эффективных кадров, если не их полное отсутствие. Я это вижу повсеместно как в своей работе, так и когда я выхожу куда-то», - сказала Давыдова.

Так, Илона Давыдова продолжает оставаться одной из самых успешных бизнес-леди в новой России и в США. Инновационные обучающие методики принесли ей известность в СНГ, России, а также в США, Канаде, Израиле и Германии. Их эффективность доказана не только посредством научных экспериментов в НИИ России, но и проверена временем.

