Писательница Давыдова заявила о нехватке эффективных кадров в России
Книга «Как не остаться нищим навсегда» может помочь россиянам стать высокоэффективными сотрудниками, отметила в эфире НСН Илона Давыдова.
В России наблюдается катастрофическая нехватка эффективных кадров, книга «Как не остаться нищим навсегда» рассчитана на то, чтобы помочь человеку стать высокоэффективным, ценным и высокооплачиваемым сотрудником, рассказала писательница, автор образовательных методик Илона Давыдова в пресс-центре НСН.
«Книга «Как не остаться нищим навсегда» открывает серию программы, которая рассчитана на то, чтобы стать высокоэффективным, ценным и высокооплачиваемым сотрудником. Эта книга только начало всей большой программы. Такая программа была рождена на основе моего опыта, который привел меня к пониманию, что стране катастрофическая нехватка эффективных кадров, если не их полное отсутствие. Я это вижу повсеместно как в своей работе, так и когда я выхожу куда-то», - сказала Давыдова.
Так, Илона Давыдова продолжает оставаться одной из самых успешных бизнес-леди в новой России и в США. Инновационные обучающие методики принесли ей известность в СНГ, России, а также в США, Канаде, Израиле и Германии. Их эффективность доказана не только посредством научных экспериментов в НИИ России, но и проверена временем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Обвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Музраеву
- После года службы в ВСУ американский наёмник перешел на сторону РФ
- Турчак призвал глав регионов «привести в чувства» свои команды
- Российская федерация шахмат перешла в Азиатскую шахматную федерацию
- Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро
- СМИ: Элтон Джон и Spice Girls отказались выступать на коронации Карла III
- Росгосцирк даст порядка 200 представлений в новых регионах России
- На Тайване отменили концерт Нетребко
- Глава МИД Азербайджана раскритиковал позицию Армении по мирному договору
- В СПЧ заявили, что бороться с «ЧВК Рёдан» нет необходимости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru