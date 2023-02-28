Методик Давыдова заявила о желании создать корпорацию

«83 миллиона людей на сегодняшний день не могут найти достойную работу, страдают, производство стоит, все плохо. Но мы хотим это исправить. Кто-то впервые изобретает телефон, кто-то интернет. Мне было бы очень приятно, что я бы смогла сделать что-то первой в масштабах страны. Если я помогу даже одному человеку, то я уже не зря старалась. В корпорации будущего, которую я мечтаю построить, люди будут понимать, сколько кто вложил и сколько каждый заработал», – сказала Давыдова.

Ранее Илона Давыдова в пресс-центре НСН рассказала, что разработала систему, по которой человек научится себя оценивать и сможет узнать, сколько стоит его труд.

