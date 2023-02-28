Автор методик Давыдова рассказала о системе, по которой человек сможет себя оценить

Среднестатитистический россиянин обычно не знает, сколько стоит его труд, отметила в эфире НСН Илона Давыдова. 

Писательница, автор образовательных методик Илона Давыдова в пресс-центре НСН рассказала, что разработала систему, по которой человек может научиться себя оценивать и узнать, сколько стоит его труд.

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«Я за свои слова отвечаю делом. Не надо мне верить, а надо проверить. Среднестатистический человек в нашей стране не просто не знает, как измерить свое КПД, он даже слово КПД не знает. Это катастрофа. Как измерить свое КПД? Как узнать, сколько ты стоишь? Я разработала систему, по которой вы точно можете измерить, сколько вы стоите. Это целая программа», - сказала Давыдова.

Ранее Илона Давыдова в пресс-центре НСН рассказала, что в России наблюдается катастрофическая нехватка эффективных кадров. Она отметила, что книга «Как не остаться нищим навсегда» рассчитана на то, чтобы помочь человеку стать высокоэффективным, ценным и высокооплачиваемым сотрудником.

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