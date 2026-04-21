23.04.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» АНО «Союз «Цифровой мир» проводит пресс-конференция на тему: «Как манипулируют сознанием россиян из-за границы. Индекс политической предвзятости иностранных больших языковых моделей (LLM)»
Внедрение больших языковых моделей в повседневную жизнь давно распространилось гораздо шире профессионального употребления. При этом важно чётко понимать: у иностранных БЯМ это не «техническая погрешность» или временная проблема, а изначальная встроенная функция - скрыто воздействовать пропагандой на сознание людей во всех странах мира. Пользователи просто делают свои бытовые и информационные запросы, а получают заранее откорректированные ответы с учётом политической составляющей стран происхождения этих моделей.
Стратегия развития искусственного интеллекта в РФ и задачи обеспечения цифрового суверенитета требуют создания независимых инструментов, защищающих граждан от подобного внешнего влияния. Важный вопрос: как противостоять скрытой идеологической обработке, если зарубежные нейросети изначально запрограммированы на формирование определённого мировоззрения под видом объективных и нейтральных ответов?
В ходе конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- Как устроен первый российский индекс политической предвзятости больших языковых моделей и какие метрики фиксируют их изначальную встроенную ангажированность?
- Почему западные и азиатские нейросети изначально содержат скрытую пропаганду в вопросах суверенитета, внутренней политики и патриотизма?
- Какие риски для массового сознания и национальной информационной безопасности создаёт повседневная зависимость граждан от идеологически окрашенных зарубежных ИИ-сервисов?
Участники пресс-конференции:
- Корнеев Валерий Валерьевич, председатель Союза «Цифровой мир»;
- Гусев Дмитрий Геннадьевич, депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя Комитета ГД по контролю;
- Вотяков Сергей Евгеньевич, председатель правления Ассоциации «РУССОФТ»;
- Гращенков Илья Александрович, политолог, эксперт по внутренней политике, генеральный директор Центра развития региональной политики;
- Никитченко Анна Александровна, управляющий партнер O2Consulting.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
