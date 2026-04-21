23.04.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» АНО «Союз «Цифровой мир» проводит пресс-конференция на тему: «Как манипулируют сознанием россиян из-за границы. Индекс политической предвзятости иностранных больших языковых моделей (LLM)»

Внедрение больших языковых моделей в повседневную жизнь давно распространилось гораздо шире профессионального употребления. При этом важно чётко понимать: у иностранных БЯМ это не «техническая погрешность» или временная проблема, а изначальная встроенная функция - скрыто воздействовать пропагандой на сознание людей во всех странах мира. Пользователи просто делают свои бытовые и информационные запросы, а получают заранее откорректированные ответы с учётом политической составляющей стран происхождения этих моделей.

Стратегия развития искусственного интеллекта в РФ и задачи обеспечения цифрового суверенитета требуют создания независимых инструментов, защищающих граждан от подобного внешнего влияния. Важный вопрос: как противостоять скрытой идеологической обработке, если зарубежные нейросети изначально запрограммированы на формирование определённого мировоззрения под видом объективных и нейтральных ответов?

В ходе конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Как устроен первый российский индекс политической предвзятости больших языковых моделей и какие метрики фиксируют их изначальную встроенную ангажированность?

Почему западные и азиатские нейросети изначально содержат скрытую пропаганду в вопросах суверенитета, внутренней политики и патриотизма?

Какие риски для массового сознания и национальной информационной безопасности создаёт повседневная зависимость граждан от идеологически окрашенных зарубежных ИИ-сервисов?

Участники пресс-конференции:

Корнеев Валерий Валерьевич , председатель Союза «Цифровой мир»;

, депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя Комитета ГД по контролю; Вотяков Сергей Евгеньевич , председатель правления Ассоциации «РУССОФТ»;

, председатель правления Ассоциации «РУССОФТ»; Гращенков Илья Александрович, политолог, эксперт по внутренней политике, генеральный директор Центра развития региональной политики;

Гращенков Илья Александрович, политолог, эксперт по внутренней политике, генеральный директор Центра развития региональной политики; Никитченко Анна Александровна, управляющий партнер O2Consulting.

Никитченко Анна Александровна, управляющий партнер O2Consulting.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало мероприятия 23 апреля 2026 года в 11:00

