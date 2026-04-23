«Мы вчера отправили письмо с предложениями в Минцифры и председателю правительства Михаилу Мишустину от отрасли, от депутатов Государственной Думы: что делать и как быть в условиях вынужденного замедления интернет-трафика и в условиях вынужденного замедления разных Интернет-сервисов. Есть конкретные предложения о расширении белых списков, о прозрачности при формировании белых списков, в том числе о создании широкой группы при Минцифре с участием и представителей отрасли и депутатов Госдумы», - уточнил он.

По словам собеседника НСН, расширение списка могло бы стать мерой поддержки для представителей малого бизнеса.

«Это нужно, чтобы решения принимались осмысленно в интересах людей, в интересах не только эти отрасли, в интересах прежде всего людей, которые в самой опасной ситуации, и еще в интересах тех людей нескольких миллионов человек, у которых жизнь, здоровье, безопасность и благополучие их и их семей зависят от работы в Интернете. Я имею в виду маленьких предпринимателей, без которых, у которых невозможна их жизнь без общения в Интернете. Мы предложили и для них, в том числе расширить белый список, мы предложили в том числе сделать точечные блокировки. То есть не полное замедление, не всеобщее, а точечное замедление различных сервисов и систем», - объяснил Гусев.

Ранее сообщалось, что Минцифры может удалить маркетплейсы, IT-компании, банки и другие сервисы из «белых списков», если они будут доступны пользователям при включенном VPN.

