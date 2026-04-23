«Цифровой суверенитет – важная тема. Это вопрос национальной безопасности. Мы к искусственному интеллекту (ИИ) относимся как к родному человеку, потому что называем его интеллектом. И общаемся с этой программой как с живым человеком. Это абсолютно неправильная вещь, я категорически против очеловечивания ИИ. Надо называть его "система анализа и синтеза", например. Опасность ИИ в том, что данные в него заводит тот, кто им владеет. Он и управляет миром! Раньше учителя спрашивали школьников, которые делали, "как все": "А голову ты дома не забыл? А если все будут что-то делать, ты тоже сделаешь?". Сейчас эти "все" - искусственный интеллект, и опасность, которая стоит за бездумным применением ИИ, еще не все оценили. Вот американцы оценили и сформулировали, что должны управлять миром через соцсети, американский ИИ и криптовалюты. И они по этому пути идут, навязывая свои ценности и свое управление. Соответственно, языковые модели дают ответы в рамках этих ценностей. Давайте мы будем делать свои языковые модели и предлагать миру свои решения. Давайте и другим странам предлагать пользоваться нашими независимыми решениями», - отметил он.

Как сообщил НСН председатель правления Ассоциации «РУССОФТ», российское исследование ранее показало, что в число наиболее предвзятых зарубежных языковых моделей вошли ChatGPT, DeepSeek, Mistral и Qwen.

