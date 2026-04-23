Российские исследователи назвали самые предвзятые зарубежные языковые модели
Самой предвзятой зарубежной языковой моделью является ChatGPT, рассказал НСН Сергей Вотяков.
Исследование показало, что в число предвзятых зарубежных языковых моделей вошли ChatGPT, DeepSeek, Mistral и Qwen, заявил в пресс-центре НСН председатель правления Ассоциации «РУССОФТ» Сергей Вотяков.
«Мы проводили исследования, отвечали на несколько десятков сложных политических вопросов, и замеряли ответы всех больших языковых моделей, лидирующих в мире. За ноль брали ответы «Прогнозиста»: чем дальше от нуля, тем сильнее предвзятость. Самым предвзятым оказался ChatGPT (62,6). Китайский DeepSeek, в принципе, не сильно отстаёт: 61,7 - тоже довольно высокий показатель. Французский Mistral где-то посередине. Китайский Qwen отклоняется меньше, но в другую сторону. Минусовое значение – не плохо и не хорошо, это просто другой полюс: в мире два полюса силы, кроме России, и отклонение к одному из них даёт либо плюсовое, либо минусовое значение. Таким образом с помощью «Прогнозиста» мы смогли обосновать аномалии, которые раньше никто не мог измерить ввиду отсутствия инструмента», - рассказал он.
Ранее Вотяков также сообщил, что зарубежные языковые модели, включая ChatGPT, нередко проявляют предвзятость, особенно по вопросам политического толка. При этом российская социологическая сеть «Прогнозист» не ограничена системным промтом, напоминает «Радиоточка НСН».
