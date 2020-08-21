25.08.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Как коронавирус изменит школу?»



В ВОЗ назвали школы потенциальными очагами распространения коронавирусной инфекции с началом нового учебного года. Несмотря на это, в России он начнётся очно, хоть в массах и обсуждаются риски наступления второй волны. В то же время, в общественной палате предложили ввести для школьников курс медицинской грамотности, в ходе которого им расскажут о мерах безопасности в период пандемии. А непосредственно для борьбы с распространением COVID-19, Минпросвещения РФ обязало учителей носить защитные маски в новом учебном году, на что, как оказалось, могут быть согласны не все учителя. Так, сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что педагоги массово проигнорируют это требование. В то же время, Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первыми новую российскую вакцину от коронавируса получат учителя и врачи. Но будут ли этому рады сами преподаватели?

Какие меры безопасности хотят видеть в школах ученики, их родители и учителя?

Кто обеспечит школьников и преподавателей необходимыми средствами индивидуальной защиты?

Кто и чему обучит детей на курсе медицинской грамотности?

Хотят ли учителя первыми получить новую вакцину от коронавируса?

Участники пресс-конференции:

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России, автор инициативы о введении в школы курсов медицинской грамотности Ирина Волынец;

Руководитель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова;

Директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 25.08.2020 в 12:00 по ссылке:

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)