В профсоюзе рассказали об ожиданиях учителей от нового учебного года

Школьные учителя сильно соскучились по очному формату обучения и рады возобновлению нормального режима работы, но с учётом новых «коронавирусных правил» пока не совсем понимают, как будет организован процесс. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заместитель руководителя Московского городского профсоюза работников образования Константин Гужевкин.

«Учительское сообщество боится, что если будут распределены сейчас потоки, если будут увеличены интервалы прихода (учеников в школу. – прим. НСН), то, конечно же, будет увеличиваться нагрузка на учителей. Как показал проведённый нами опрос, главной проблемой является то, что нет достаточной информации, как всё будет происходить. Сейчас самое главное, чтобы все участники образовательного процесса были достаточно осведомлены, как будет происходить открытие учебного года», - отметил он.

Что касается новых санитарных требований, то в этом плане московская система образования уже готова, добавил Гужевкин: «И маски, и санитайзеры, и необходимое оборудование закупается, в школах это будет».

Торжественные линейки в столичных школах 1 сентября состоятся только для первоклассников, у остальных пройдут классные часы. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора в школах будет чаще проводиться дезинфекция помещений, а учителям рекомендовано носить маски в местах скопления детей. На уроках маски можно будет снимать, детям носить их не обязательно.

