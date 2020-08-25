Национальный родительский комитет выступил против отсрочки начала учебного года

«Мы эту инициативу не поддерживаем. И я думаю, что подавляющее большинство адекватных родителей считает, что хватит дома сидеть. Так что очному образованию – быть!», - заявил на пресс-конференции НСН председатель НРК, член Общественной палаты Ирина Волынец.

По мнению Власова, отсрочка позволила бы избежать новой вспышки коронавируса COVID-19 из-за активизации социальных контактов и снизить нагрузку на медучреждения, куда школьники идут за необходимыми им медицинскими справками. В Минпросвещения, однако, уже отвергли идею Власова.

Вместе с тем, родители поддерживают дополнительные санитарные меры в школах.

«Если кто-то заболевает, и весь класс уходит на карантин – я считаю, это адекватная мера. К этим мерам мы должны относиться с пониманием и поддерживать их, потому что здоровье прежде всего. Я лично считаю, что необходимо», - отметила Волынец.

