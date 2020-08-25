Национальный родительский комитет выступил против отсрочки начала учебного года
В Национальном родительском комитете (НРК) высказались против предложения депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова по поводу переноса начала учебного года с 1 сентября на октябрь.
«Мы эту инициативу не поддерживаем. И я думаю, что подавляющее большинство адекватных родителей считает, что хватит дома сидеть. Так что очному образованию – быть!», - заявил на пресс-конференции НСН председатель НРК, член Общественной палаты Ирина Волынец.
По мнению Власова, отсрочка позволила бы избежать новой вспышки коронавируса COVID-19 из-за активизации социальных контактов и снизить нагрузку на медучреждения, куда школьники идут за необходимыми им медицинскими справками. В Минпросвещения, однако, уже отвергли идею Власова.
Вместе с тем, родители поддерживают дополнительные санитарные меры в школах.
«Если кто-то заболевает, и весь класс уходит на карантин – я считаю, это адекватная мера. К этим мерам мы должны относиться с пониманием и поддерживать их, потому что здоровье прежде всего. Я лично считаю, что необходимо», - отметила Волынец.
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