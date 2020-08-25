Юрист: ношение масок на уроках в школе необязательно
Директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина рассказала в эфире НСН, что ношение маски на уроке для педагогов – только лишь рекомендация.
В преддверии нового учебного года многие беспокоились по поводу требования носить маски в школе, однако в ряде случаев это не требование, а рекомендация, заявил на пресс-конференции НСН директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина.
«Сейчас пока ношение маски на уроке для педагогов – только лишь рекомендация. Надеюсь, что рекомендацией и останется, поскольку непосредственно в процессе обучения носить маску крайне тяжело, особенно, если мы говорим о педагогах старшего возраста. Родители также были озабочены принудительным ношением масок в отношении детей, но такого требования в обязательном порядке нет - дети могут носить маски на своё усмотрение», - отметила она.
По словам Рашиной, учителя и родители школьников понимают требования и рекомендации, выработанные Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором в условиях пандемии коронавируса.
«Педагоги и родители готовы их соблюдать - все участники образовательного процесса понимают опасность заболевания. В общем и целом наши мониторинги показали, что есть озабоченность как со стороны родителей, так и со стороны педагогов, но она связана не с их нежеланием исполнять предписания, а с техническими и функциональными сложностями, с тем, что не все школы в регионах могут обеспечить выполнение этих требований по объективным обстоятельствам», - рассказала Рашина.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН высказал мнение, что в случае возникновения обязанности носить маски учителя массово проигнорируют её.
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