Юрист: ношение масок на уроках в школе необязательно

В преддверии нового учебного года многие беспокоились по поводу требования носить маски в школе, однако в ряде случаев это не требование, а рекомендация, заявил на пресс-конференции НСН директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина.

«Сейчас пока ношение маски на уроке для педагогов – только лишь рекомендация. Надеюсь, что рекомендацией и останется, поскольку непосредственно в процессе обучения носить маску крайне тяжело, особенно, если мы говорим о педагогах старшего возраста. Родители также были озабочены принудительным ношением масок в отношении детей, но такого требования в обязательном порядке нет - дети могут носить маски на своё усмотрение», - отметила она.