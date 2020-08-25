Раскрыты недостатки «семейного обучения»
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец назвала в эфире НСН главные недостатки «семейного обучения».
Вынужденная организация обучения детей в несколько смен для разделения потоков в условиях пандемии COVID-19 – испытание для родителей, но всё же лучше альтернативы в виде дистанционного или «семейного образования» на дому, заявила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец на пресс-конференции НСН «Как коронавирус изменит школу?».
«Есть много активных блогеров, которые всячески агитируют за переход на семейное образование. Я вижу в этом достаточно серьёзную опасность. Да, апеллируют к лучшим чувствам своей аудитории, высоким чувствам родителей, объясняя, что школа на самом деле «давно уже погибла», и что каждый родитель, который отправляет ребёнка в традиционную школу, скорее всего, безответственный человек, который не очень любит своего ребёнка и использует школу как место передержки ребёнка, пока родитель на работе», - рассказала Волынец.
Она отметила, что обучать ребёнка самостоятельно - дорогое удовольствие.
«Я как мама четверых школьников такую ответственность на себя бы не взяла. Я понимаю, что у меня, возможно, не хватит компетенций, терпения, времени для того, чтобы дать детям всю необходимую информацию в правильной форме и проконтролировать знание предметов. При этом проверка знаний, равно как и организация этого процесса, методическая поддержка родителей - это куда более дорогое удовольствие, чем собрать ребёнка в школу, обеспечив его всем необходимым. Но лоббисты массового перехода на семейное образование об этом умалчивают», - добавила Волынец.
Российские власти отказались от идеи начинать учебный год в дистанционном формате. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации образовательные учреждения должны быть к этому готовы, подчёркивали в Роспотребнадзоре. В Москве, например, классы будут переводить на «дистанционку», если у кого-либо из учащихся диагностируют коронавирусную инфекцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru