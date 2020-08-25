Раскрыты недостатки «семейного обучения»

Вынужденная организация обучения детей в несколько смен для разделения потоков в условиях пандемии COVID-19 – испытание для родителей, но всё же лучше альтернативы в виде дистанционного или «семейного образования» на дому, заявила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец на пресс-конференции НСН «Как коронавирус изменит школу?».

«Есть много активных блогеров, которые всячески агитируют за переход на семейное образование. Я вижу в этом достаточно серьёзную опасность. Да, апеллируют к лучшим чувствам своей аудитории, высоким чувствам родителей, объясняя, что школа на самом деле «давно уже погибла», и что каждый родитель, который отправляет ребёнка в традиционную школу, скорее всего, безответственный человек, который не очень любит своего ребёнка и использует школу как место передержки ребёнка, пока родитель на работе», - рассказала Волынец.