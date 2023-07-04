05.07.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как историческое наследие уживается с современным строительством?»

В Москве в 2022 году удалось восстановить более 200 памятников архитектуры. За последние 13 лет количество исторически важных объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в столице уменьшилось почти в 8 раз. Это рекордный темп для мегаполиса, но современным застройщикам не выгодно возиться с аварийными памятниками архитектуры.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как сохранить старый город, используя современные технологии?

Как сегодня памятники культурного наследия защищены в законодательстве?

Во сколько обходится содержание объектов исторического наследия?

Почему в современном строительстве пропала мода на классический архитектурный стиль?

Как меняется городской ландшафт в столице и регионах?

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Швидковский – ректор МАРХИ, Президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств;

– ректор МАРХИ, Президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств; Сергей Буторин – эксперт по развитию парковых территорий; Основатель и руководитель проекта «Парки России», Член Общественной палаты РФ.

– эксперт по развитию парковых территорий; Основатель и руководитель проекта «Парки России», Член Общественной палаты РФ. Даниил Лосин – руководитель управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта г. Москва.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

