Ректор МАРХИ: Абитуриенты готовятся к поступлению не менее двух лет

«Сейчас в обществе идет возрастание интереса к архитектурной профессии. У нас уже есть цифры за этот год: примерно на 20% выросло количество поступающих в архитектурный ВУЗ по сравнению с 2022 годом. Надо отметить, что интерес, качество и уровень подготовки выступающих становится существенно выше. В архитектурную профессию идут люди, которые точно знают, куда они идут. Они готовятся к поступлению около двух лет, так как нужно научиться рисовать, чертить, обучиться компьютерным навыкам и необходимо прилично сдать ЕГЭ по математике и русскому», - сказал Швидковский.

По его словам, сейчас в строительстве часто забывают про архитектуру.

«В обществе эта профессия считается хорошей. В целом, слова архитектор и архитектура в нашем строительном деле употребляется редко. Мы сейчас все время говорим о стройке, о квадратных метрах, но очень редко говорим об облике зданий, об уровне комфорта, о качестве планировки квартир и городских кварталов. Обидно, что люди понимают значение архитектуры, а власть понимает это меньше», - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве в 2022 году удалось восстановить более 200 памятников архитектуры, напоминает «Радиоточка НСН».

