В программу Фонда капитального ремонта вошло 365 объектов культурного наследия
Руководитель управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта городу Москва Даниил Лосин в пресс-центре НСН заявил, что в программе Фонда числятся больше 29 тысяч зданий по Москве.
«В программу Фонда капитального ремонта вошло более 29 тысяч многоквартирных домов по Москве, из них - 365 объектов культурного наследия, часть из которых нуждается в проведении реставрационных работ. Совместно с департаментом культурного наследия был составлен перечень нуждающихся в реставрации объектов культурного наследия», - сказал Лосин.
По словам Лосина, перечень был детально проработал, чтобы понять, нужны ли будут дополнительные субсидии города на реставрацию того или иного здания. Он также подчеркнул, что значительная часть реставрационных работ уже проведена и сдана в установленном порядке.
Ранее стало известно, что за последние 13 лет количество исторически важных объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в столице уменьшилось почти в восемь раз, напоминает «Радиоточка НСН».
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