Глава проекта «Парки России» призвал архитекторов соблюдать исторический код

«В парковых и общественных пространствах было когда-то очень много заброшенных зданий. Сегодня они восстановлены, а на их территории - различные арт-пространства. Люди могут собираться там, показывать себя, общаться. Это очень здорово», - отметил собеседник НСН.

По его словам, при проектировании парка архитектор думает о нем только со своей точки зрения, так как не понимает, как нужно будет управлять этим пространством.

«Когда архитектор проектирует парк, он думает, чтобы это было красиво, но не думает о том, как этим потом управлять, как это потом содержать, где будут выступать уличные музыканты, где будут проходить массовые мероприятия. В такие момент не хватает команд, топ-менеджеров, которые помогут и подскажут архитекторам, как лучше все сделать», - сказал Буторин.

Он отметил, что при проектировании того или иного арт пространства, необходимо сохранять культурный код.

«Нужно сохранять исторический код. Если проектировать место, то обращать внимание на архитектурные коды, историческую ценность. Как только её найти, новое пространство будет работать со смыслом», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве в 2022 году удалось восстановить более 200 памятников архитектуры, напоминает «Радиоточка НСН».

