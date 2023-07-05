Ректор МАРХИ возмутился тренду на плотную застройку в России
Ректор МАРХИ, Президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский в пресс-центре НСН возмутился тренду на плотную застройку.
«Есть противоположный тренд: люди хотят купить подешевле, студию какую-нибудь. В основном, у молодежи такое, конечно. Покупают квартиру в доме, вокруг которого нет никакого благоустройства», - посетовал эксперт.
Однако, по его словам, на сегодняшний день также начало развиваться стремление современных девелоперов строить здания, подходящие под облик города.
«Все больше и больше продвинутые девелоперы хотят, чтобы здание вписывалось в панораму города, в его контекст. Повышается уровень планировки квартир, растут требования к общественным пространствам, и вокруг дома, и в подъездах», - отметил собеседник НСН.
Он также подчеркнул, что архитекторы могут улучшить качество жилья.
«Архитекторы считают, что нам надо повышать качество жилья во всех отношениях. Жилье и в принципе архитектура воспитывает и создает людей», - заключил эксперт.
Ранее стало известно, что в Москве в 2022 году удалось восстановить более 200 памятников архитектуры, напоминает «Радиоточка НСН».
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