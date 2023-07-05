Ректор МАРХИ возмутился тренду на плотную застройку в России

«Есть противоположный тренд: люди хотят купить подешевле, студию какую-нибудь. В основном, у молодежи такое, конечно. Покупают квартиру в доме, вокруг которого нет никакого благоустройства», - посетовал эксперт.

Однако, по его словам, на сегодняшний день также начало развиваться стремление современных девелоперов строить здания, подходящие под облик города.

«Все больше и больше продвинутые девелоперы хотят, чтобы здание вписывалось в панораму города, в его контекст. Повышается уровень планировки квартир, растут требования к общественным пространствам, и вокруг дома, и в подъездах», - отметил собеседник НСН.

Он также подчеркнул, что архитекторы могут улучшить качество жилья.



«Архитекторы считают, что нам надо повышать качество жилья во всех отношениях. Жилье и в принципе архитектура воспитывает и создает людей», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в Москве в 2022 году удалось восстановить более 200 памятников архитектуры, напоминает «Радиоточка НСН».

