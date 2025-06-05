Глава Ассоциации фармацевтов рассказал, какие лекарства можно рекламировать
5 июня 202516:25
Ярослав Харитонов
Любая реклама рецептурных препаратов уже является нарушением «Закона о рекламе», сказал в пресс-центре НСН Виктор Дмитриев.
Реклама БАДов не нарушает закон, а всех, кто рекламирует ненадлежащие препараты, накажут компетентные органы, заявил в пресс-центре НСН гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
«Что касается БАДов — это как раз те продукты, которые не являются лекарственными средствами. Соответственно, на них распространяется "Закон о рекламе", но не та часть, что касается ограничений по лекарствам. Я хочу акцентировать, что можно рекламировать только безрецептурные лекарственные средства, все рецептурные рекламировать запрещено категорически. Есть за это наказание, хотя находят пути, как это обойти. Что касается БАДов, их рекламировать можно, другое дело, насколько это добросовестно, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что например какой-то акулий глаз помогает от омозолелости, диареи, слепоты и там вросшего ногтя, здравомыслящим людям понятно, что это обман, поэтому у нас есть антимонопольное ведомство, которое контролирует рекламу и достоверность, здесь соответственно надо обращаться к ним. Если кто-то нарушает закон о рекламе, неважно, блогер он или человек, который говорит, что он якобы законопослушный — у нас есть регулятор, который должен решать вопрос, что с ним делать», — отметил он.
Ранее Дмитриев рассказал НСН, кто может продавать лекарства онлайн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru