В России цены на жизненно важные лекарства не росли выше инфляции
5 июня 202515:26
Александра Веснина
В России запрещено повышать цены на жизненно необходимые лекарства чаще раза в год, сказал пресс-центре НСН Виктор Дмитриев.
Цены на лекарства не из списка жизненно необходимых растут выше инфляции, сказал в пресс-центре НСН гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
«За ценами на лекарства следят как сами производители, так и аптечные сети и регулятор. Антимонопольная служба также очень внимательно смотрит за ценами. Мы делим лекарственные препараты на две группы: жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и другие. Цены на ЖНВЛП зафиксированы. Цену поднять можно только только раз в год, только с разрешения регулятора и не выше, чем уровень инфляции. Как показывает опыт, внутри списка ЖНВЛП рост цены не достигал уровня инфляции. Рост цен на другие препараты выше, чем официальный уровень инфляции», - сказал собеседник НСН.
Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственный законопроект, который вводит административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарственного опьянения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru