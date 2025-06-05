В России цены на жизненно важные лекарства не росли выше инфляции

В России запрещено повышать цены на жизненно необходимые лекарства чаще раза в год, сказал пресс-центре НСН Виктор Дмитриев.

Цены на лекарства не из списка жизненно необходимых растут выше инфляции, сказал в пресс-центре НСН гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Заразим наших комаров»: Онищенко призвал не отдыхать в экзотических странах
«За ценами на лекарства следят как сами производители, так и аптечные сети и регулятор. Антимонопольная служба также очень внимательно смотрит за ценами. Мы делим лекарственные препараты на две группы: жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и другие. Цены на ЖНВЛП зафиксированы. Цену поднять можно только только раз в год, только с разрешения регулятора и не выше, чем уровень инфляции. Как показывает опыт, внутри списка ЖНВЛП рост цены не достигал уровня инфляции. Рост цен на другие препараты выше, чем официальный уровень инфляции», - сказал собеседник НСН.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственный законопроект, который вводит административное наказание за управление транспортом под воздействием лекарственного опьянения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:АптекиДоступные ЛекарстваЛекарстваЗдоровьеРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры