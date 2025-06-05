Ассоциация фармацевтов раскрыла нюансы онлайн-продажи лекарств
5 июня 202515:49
Александра Веснина
Отпускать лекарства онлайн может только лицензированная аптека, которая имеет разрешение на дистанционную торговлю, сказал в пресс-центре НСН Виктор Дмитриев.
Жалобы от пациентов, связанные с доставкой лекарств, зачастую обращены не к аптечным сетям, а к курьерским службам, сказал в пресс-центре НСН гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
«Отпускать лекарства онлайн может только лицензированная аптека, которая имеет разрешение на такую дистанционную торговлю. Дальше аптека заключает договор с курьерской службой. По идее, аптека несет ответственность в рамках договора с курьерской службой, насколько добросовестно курьер доставляет заказ. Мы часто сталкиваемся с жалобами на доставку лекарств. Но это жалобы больше касаются не аптек, а именно курьерских служб», - сказал собеседник НСН.
Ранее Дмитриев заявил в пресс-центре НСН, что цены на лекарства не из списка жизненно необходимых растут выше инфляции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru