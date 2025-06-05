Как реализуется запрет на продажу просроченных лекарств в аптеке

Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал в пресс-центре НСН о новой системе противодействия продажам просроченных лекарств.

«Сегодня же срок годности привязан внутри системы МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов - Прим. НСН), она привязана и заложена в QR-коде, поэтому когда пациент получает препарат у аптечного работника, фармацевта или провизора, тот должен обязательно просканировать этот препарат, и система, если срок просрочен хотя бы там на полдня, просто не даст возможность фармацевту провести препарат через кассовый аппарат. Мы принципиально нового ничего не сделали, скорее нагрузили технически и усилили контроль. Приблизительно та же самая ситуация, что и в магазинах продуктовых: сегодня, как я понимаю, получить молочные продукты с истекшим сроком годности невозможно - кассовый аппарат не пробьет вам чек, а система "Честный знак" не позволит реализовывать этот препарат», — отметил он.

С 1 июня аптеки, включая и производственные, официально стали частью системы здравоохранения. В Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) внесены изменения, согласно которым отпуск и изготовление лекарств, в том числе медицинских радиофармпрепаратов, теперь относятся к «деятельности в области медицины». Также с 1 июня вступил в силу запрет на продажу ряда лекарств после проверки кода маркировки в режиме онлайн, а также просроченных лекарств.

