20.08.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной»

Известный продюсер и шоумен Бари Каримович Алибасов выписался из психиатрической больницы им. Алексеева и сразу же приступил к бракоразводному процессу с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин. 11 августа продюсер поехал к адвокату Сергею Жорину, чтобы оформить на него доверенность по разводу и изъявил желание, чтобы он стал холостым как можно скорее. По словам Алибасова, он не хочет, чтобы у кого-то был мотив его убить и завладеть частью его наследства.

Как проходило лечение Бари Алибасова в психиатрической больнице, кто угрожает шоу-мену и покушается на его жизнь, и почему брак с Лидией Шукшиной так быстро рухнул? Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Продюсер, «Заслуженный артист Российской Федерации» Бари Алибасов;

Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший;

Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин;

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме ограниченного доступа. Аккредитация ведётся только для фотографов и операторов по одному человеку от издания. Для всех желающих посмотреть пресс-конференцию и задать вопрос, будет трансляция в прямом эфире 20.08.2020 в 15:00

Чтобы задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполните следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)