Бари Алибасов: меня спаивали два подонка

Бари Алибасов и его сын рассказали в пресс-центре НСН, как Алибасова-старшего пытались споить.

В начале июня 2020 года Алибасова-старшего посещали бывший помощник Бари Алибасова-старшего Андрей Назаров и экс-солист группы Валерий Юрин, они его спаивали две недели, рассказал PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин в ходе пресс-конференции на тему: «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг.

Бари Алибасов разводится с женой

Как добавил Бари Алибасов-младший, у его отца энцефалопатия - на фоне отравления «Кротом» алкоголь Алибасову старшему противопоказан, у него «отрубается память». По его словам, Алибасов-старший не помнит ничего за последние три месяца, а предыдущие полтора года жизни в его памяти перемешаны.

Как рассказал сам Алибасов старший, Назаров и Юрин приходили к нему неделю в 2-3 часа дня. «Два подонка меня травили и спаивали, они приносили бочками водку, трое суток (Алибасов-младший его тут же поправил – 14 дней - НСН) мы пили. У меня вообще исчезло сознание», - сказал Алибасов.

По его словам, то, что они сделали с ним – «самая ужасная часть моей жизни».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:АлкоголизмРазводБари Алибасов
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