Бари Алибасов: меня спаивали два подонка

Как добавил Бари Алибасов-младший, у его отца энцефалопатия - на фоне отравления «Кротом» алкоголь Алибасову старшему противопоказан, у него «отрубается память». По его словам, Алибасов-старший не помнит ничего за последние три месяца, а предыдущие полтора года жизни в его памяти перемешаны.

Как рассказал сам Алибасов старший, Назаров и Юрин приходили к нему неделю в 2-3 часа дня. «Два подонка меня травили и спаивали, они приносили бочками водку, трое суток (Алибасов-младший его тут же поправил – 14 дней - НСН) мы пили. У меня вообще исчезло сознание», - сказал Алибасов.

По его словам, то, что они сделали с ним – «самая ужасная часть моей жизни».

