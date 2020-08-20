В доме Бари Алибасова нашли куклу вуду

«При уборке квартиры Бари Каримовича, когда он еще находился в клинике, под матрасом была обнаружена кукла вуду, проколотая иглами. Откуда она ведет свое происхождение, нам до сих пор непонятно», - сказал он.

Как добавил сын продюсера Бари Алибасов-младший, «семейный энерголог» Никита Истомин сказал, что она была заряжена года два назад.

«Как раз когда вся семья Шукшиных пришла к отцу на примирение, может быть тогда и подложили», - сказал Алибасов-младший.

Ранее в четверг сын Бари Алибасова Алибасов-младший обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в организации отравления отца.

