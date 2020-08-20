В доме Бари Алибасова нашли куклу вуду
Сын продюсера Алибасов-младший предположил в ходе пресс-конференции в НСН, что ее подложили члены семьи Шукшиных.
В квартире Бари-Алибасова-старшего нашли утыканную иголками куклу вуду, рассказал PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин в ходе пресс-конференции на тему: «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг.
«При уборке квартиры Бари Каримовича, когда он еще находился в клинике, под матрасом была обнаружена кукла вуду, проколотая иглами. Откуда она ведет свое происхождение, нам до сих пор непонятно», - сказал он.
Как добавил сын продюсера Бари Алибасов-младший, «семейный энерголог» Никита Истомин сказал, что она была заряжена года два назад.
«Как раз когда вся семья Шукшиных пришла к отцу на примирение, может быть тогда и подложили», - сказал Алибасов-младший.
Ранее в четверг сын Бари Алибасова Алибасов-младший обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в организации отравления отца.
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