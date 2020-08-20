Алибасов-старший назвал причину развода с Федосеевой-Шукшиной
По словам продюсера, дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга приложила немало усилий для разрушения их брака.
Алибасов-старший объяснил свой развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной появлением ее дочери Ольги, которая разрушала их отношения, заявил он в ходе пресс-конференции на тему: «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг.
«Наши отношения с Лидией поменялись после появления Ольги, 24 часа в сутки Ольга настраивает наши отношения так, чтобы мы развелись», - заявил он.
По словам Алибасова-старшего, у них с женой были прекрасные отношения, «мы любили друг друга», добавил он.
«Бари-младший никогда не вмешивался в наш брак», - подчеркнул продюсер.
Алибасов-младший добавил, что все заявления, которые появляются в СМИ от имени Федосеевой-Шукшиной – на самом деле от Ольги.
Ранее Бари Алибасов и его сын рассказали в пресс-центре НСН, как Алибасова-старшего пытались споить.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
942 тыс.+4 785 / сут.
Умерли
16 099+110 / сут.
Выздоровели
756 тыс.+6 090 / сут.
- Свидетель: Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП
- Подмосковье снимает режим самоизоляции для пожилых людей
- Жену Навального пустили к главврачу больницы в Омске
- Путин и глава Евросовета обсудили Белоруссию
- Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru