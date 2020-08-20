Алибасов-старший назвал причину развода с Федосеевой-Шукшиной

«Наши отношения с Лидией поменялись после появления Ольги, 24 часа в сутки Ольга настраивает наши отношения так, чтобы мы развелись», - заявил он.

По словам Алибасова-старшего, у них с женой были прекрасные отношения, «мы любили друг друга», добавил он.

«Бари-младший никогда не вмешивался в наш брак», - подчеркнул продюсер.

Алибасов-младший добавил, что все заявления, которые появляются в СМИ от имени Федосеевой-Шукшиной – на самом деле от Ольги.

Ранее Бари Алибасов и его сын рассказали в пресс-центре НСН, как Алибасова-старшего пытались споить.

