Алибасов-старший назвал причину развода с Федосеевой-Шукшиной

По словам продюсера, дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга приложила немало усилий для разрушения их брака.

Алибасов-старший объяснил свой развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной появлением ее дочери Ольги, которая разрушала их отношения, заявил он в ходе пресс-конференции на тему: «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг.

Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

«Наши отношения с Лидией поменялись после появления Ольги, 24 часа в сутки Ольга настраивает наши отношения так, чтобы мы развелись», - заявил он.

По словам Алибасова-старшего, у них с женой были прекрасные отношения, «мы любили друг друга», добавил он.

«Бари-младший никогда не вмешивался в наш брак», - подчеркнул продюсер.

Алибасов-младший добавил, что все заявления, которые появляются в СМИ от имени Федосеевой-Шукшиной – на самом деле от Ольги.

Ранее Бари Алибасов и его сын рассказали в пресс-центре НСН, как Алибасова-старшего пытались споить.

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ФОТО: НСН
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