Сын Бари Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в организации отравления отца

Ранее Алибасов-старший в пресс-центре НСН рассказал, как его спаивали две недели его бывший помощник Андрей Назаров и экс-солист группы «На-на» Валерий Юрин.

«Мы увидели за действиями Юрина и Назарова потенциальный заказ Ольги Шукшиной, которая в случае смерти отца становилась бы владелицей половины отцовского имущества, учитывая, что над Лидией Николаевной она сейчас оформляет опеку, а Лидия Николаевна – наследник первой очереди вместе со мной, в случае, если с отцом что-то происходит», - заявил Алибасов-младший.

Ранее адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая в эфире НСН сказала, что Бари Алибасову-старшему может угрожать его собственное окружение.

