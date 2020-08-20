Сын Бари Алибасова обвинил дочь Федосеевой-Шукшиной в организации отравления отца
По словам Бари Алибасова-младшего, за попыткой споить отца стоит дочь жены его отца Ольга.
Сын продюссера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший обвинил дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу в организации попытки отравления отца в ходе пресс-конференции на тему: «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг.
Ранее Алибасов-старший в пресс-центре НСН рассказал, как его спаивали две недели его бывший помощник Андрей Назаров и экс-солист группы «На-на» Валерий Юрин.
«Мы увидели за действиями Юрина и Назарова потенциальный заказ Ольги Шукшиной, которая в случае смерти отца становилась бы владелицей половины отцовского имущества, учитывая, что над Лидией Николаевной она сейчас оформляет опеку, а Лидия Николаевна – наследник первой очереди вместе со мной, в случае, если с отцом что-то происходит», - заявил Алибасов-младший.
Ранее адвокат и официальный представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая в эфире НСН сказала, что Бари Алибасову-старшему может угрожать его собственное окружение.
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