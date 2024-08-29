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Итоги приемной кампании в вузы 2024

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29.08.2023 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги приемной кампании в вузы 2024»

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По данным Минобрнауки, предварительные результаты приема-2024 лучше, чем прошлогодние. Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места, а абитуриенты пришли сильные и мотивированные. Как сообщило министерство, успешно завершили приемную кампанию вузы приграничных регионов, в том числе Курской и Белгородской областей. Выпускникам этих регионов в этом году разрешили сдавать вступительные испытания в вузе наравне с ЕГЭ. Этим воспользовались почти 1400 человек, или почти половина абитуриентов.

Напомним, что 5 августа окончательно сформиловались списки абитуриентов, поступивших на бесплатное обучение в российские вузы в 2024 году, а 20 августа завершился прием в ВУЗы на платную форму обучения.

Участники пресс-конференции:

  • Владимир Витальевич Строев – ректор Государственного Университета Управления;
  • Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;
  • Дмитрий Евгеньевич Глушко – ректор МГУ им. Огарева.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Какие особенности приемной кампании 2024?
  • Стало ли больше бюджетных мест?
  • Сколько иностранных студентов поступили в российские вузы этом году?
  • Какие специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов?
  • Каким был средний проходной балл?
  • Каковы минимальные баллы ЕГЭ в 2024 году?
  • Сколько абитуриентов из новых регионов и детей участников СВО поступили в российские вузы?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов

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