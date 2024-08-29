«Менеджмент и IT»: Вузы назвали востребованные направления приемной кампании-2024

Приемная кампания в очередной раз подтвердила рост интереса абитуриентов к IT-специальностям, отметил в эфире НСН Владимир Строев.

При сохранении интереса к социально-гуманитарным направлениям, юриспруденции и связям с общественностью, растет спрос на такие специальности, как IT и информатика. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

«Не уменьшился конкурс на социально-гуманитарные направления. В тренде также и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и связи с общественностью. Устойчивый конкурс и конкурсный балл на эти направления приемная кампания в очередной раз подтвердила. Увеличилось количество ребят, поступающих на направления, связанные с IT и информатикой», – отметил ректор.
Динамичная и новаторская: В вузах высоко оценили итоги приемной кампании 2024 года

Отметила рост интересам к IT-специальностям и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.

«В нашем вузе количество бюджетных мест изменилось в пределах 10% с 2300 до 2500. Всего зачислено больше 17 тысяч человек. Изменилась структура мест в сторону увеличения IT-специальностей, в этом году отмечается резкое повышение среднего бала на эти специальности: 90-93 балла. Отмечаем взрывной рост даже ребят, которые поступают на договор на специальности “Прикладная математика”, “Программирование”, IT и “Мехатроника”», – заявила она в пресс-центре НСН.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что для будущих учителей традиционно выделено больше всего бюджетных мест в вузах России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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