«Менеджмент и IT»: Вузы назвали востребованные направления приемной кампании-2024

Отметила рост интересам к IT-специальностям и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.

«В нашем вузе количество бюджетных мест изменилось в пределах 10% – с 2300 до 2500. Всего зачислено больше 17 тысяч человек. Изменилась структура мест в сторону увеличения IT-специальностей, в этом году отмечается резкое повышение среднего бала на эти специальности: 90-93 балла. Отмечаем взрывной рост даже ребят, которые поступают на договор на специальности “Прикладная математика”, “Программирование”, IT и “Мехатроника”», – заявила она в пресс-центре НСН.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что для будущих учителей традиционно выделено больше всего бюджетных мест в вузах России, передает «Радиоточка НСН».

