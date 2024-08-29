«Менеджмент и IT»: Вузы назвали востребованные направления приемной кампании-2024
Приемная кампания в очередной раз подтвердила рост интереса абитуриентов к IT-специальностям, отметил в эфире НСН Владимир Строев.
При сохранении интереса к социально-гуманитарным направлениям, юриспруденции и связям с общественностью, растет спрос на такие специальности, как IT и информатика. Об этом в пресс-центре НСН рассказал ректор Государственного университета управления Владимир Строев.
«Не уменьшился конкурс на социально-гуманитарные направления. В тренде также и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и связи с общественностью. Устойчивый конкурс и конкурсный балл на эти направления приемная кампания в очередной раз подтвердила. Увеличилось количество ребят, поступающих на направления, связанные с IT и информатикой», – отметил ректор.
Отметила рост интересам к IT-специальностям и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.
«В нашем вузе количество бюджетных мест изменилось в пределах 10% – с 2300 до 2500. Всего зачислено больше 17 тысяч человек. Изменилась структура мест в сторону увеличения IT-специальностей, в этом году отмечается резкое повышение среднего бала на эти специальности: 90-93 балла. Отмечаем взрывной рост даже ребят, которые поступают на договор на специальности “Прикладная математика”, “Программирование”, IT и “Мехатроника”», – заявила она в пресс-центре НСН.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что для будущих учителей традиционно выделено больше всего бюджетных мест в вузах России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
- Российские войска поразили склад ракет Storm Shadow
- СМИ: Кинокомпания Team Films потребовала с блогерши Ивлеевой 4,6 млн рублей
- Нидерланды напомнили Киеву свое условие не атаковать гражданские объекты в РФ
- Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума
- Песков: Москва считает Дурова россиянином и готова оказать ему содействие
- СК задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова
- Песков: готовятся поручения Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом
- Российские войска освободили населенные пункты Стельмаховка и Николаевка
- Инфекционист Коновалов рассказал об опасности варианта коронавируса FLiRT
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru