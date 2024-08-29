Вузы заявили об увеличении абитуриентов-участников СВО
В российских вузах наблюдается активный рост числа участников спецоперации и их детей, также учиться поступают молодые люди из новых российских регионов, сказали в эфире НСН ректоры высших учебных заведений России.
Руководство вузов приложит все усилия к тому, чтобы участники спецоперации России на Украине и их дети смогли получить желаемую специальность. Об этом в пресс-центре НСН заявил ректор Государственного университета управления Владимир Строев.
«В этом году есть абитуриенты-участники СВО, к нам поступило 16 человек. Думаю, что количество поступающих впоследствии будет увеличиваться. Мы максимально будем способствовать тому, чтобы и участники СВО, и их дети смогли комфортно учиться там, где они хотят получать нужные специальности», — сказал ректор.
{{related_post_@CXw8fS@B}}
В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН отметила, что в этом году в вуз поступили 140 участников СВО и их детей, также среди первокурсников есть молодые люди из ДНР и ЛНР.
«У нас поступило по отдельной квоте 140 участников спецоперации и их детей. Также поступили восемь ребят из новых территорий, в основном из ДНР и ЛНР. Такая тенденция складывается, потому что они идут поступать в основном в южные вузы рядом с домом. В Москву, конечно, немногие доезжают, но это нормально», — отметила она.
На двукратное увеличение числа поступивших участников СВО и их детей указал ректор Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН.
«Мы видим равномерное распределение абитуриентов из новых регионов: в этом году поступило пять ребят. Также поступили 13 участников спецоперации и 82 их ребенка, что практически вдвое больше, чем в прошлом году. Полагаю, это число будет ежегодно расти», — заключил он.
Ранее Строев заявил, что количество поступающих в московские вузы иностранцев постоянно растет, как правило, это молодые люди из Африки, Азии и стран СНГ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Масштабная программа ко Дню знаний пройдет в Музее Победы
- В Белоруссии появится свой «YouTube»
- Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области, где горит топливо
- «1000 голов»: Криштиану Роналду назвал свою цель в карьере
- Названы главные навыки детей для поступления в первый класс
- «Киберпанк и альтернативная Русь»: Богатырь Киберслав стал героем сериала
- ВСУ потеряли на Курском направлении до 7450 военнослужащих
- Риелтор Апрелев: Продажи квартир в России могут упасть вдвое
- «Просто свихнулся»: Сенатор Джабаров осудил Борреля за призыв бить по России
- Лепс и SHAMAN выступили в военном госпитале в Курске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru