Вузы заявили об увеличении абитуриентов-участников СВО

Руководство вузов приложит все усилия к тому, чтобы участники спецоперации России на Украине и их дети смогли получить желаемую специальность. Об этом в пресс-центре НСН заявил ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

«В этом году есть абитуриенты-участники СВО, к нам поступило 16 человек. Думаю, что количество поступающих впоследствии будет увеличиваться. Мы максимально будем способствовать тому, чтобы и участники СВО, и их дети смогли комфортно учиться там, где они хотят получать нужные специальности», — сказал ректор.

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В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН отметила, что в этом году в вуз поступили 140 участников СВО и их детей, также среди первокурсников есть молодые люди из ДНР и ЛНР.

«У нас поступило по отдельной квоте 140 участников спецоперации и их детей. Также поступили восемь ребят из новых территорий, в основном из ДНР и ЛНР. Такая тенденция складывается, потому что они идут поступать в основном в южные вузы рядом с домом. В Москву, конечно, немногие доезжают, но это нормально», — отметила она.

На двукратное увеличение числа поступивших участников СВО и их детей указал ректор Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН.

«Мы видим равномерное распределение абитуриентов из новых регионов: в этом году поступило пять ребят. Также поступили 13 участников спецоперации и 82 их ребенка, что практически вдвое больше, чем в прошлом году. Полагаю, это число будет ежегодно расти», — заключил он.

Ранее Строев заявил, что количество поступающих в московские вузы иностранцев постоянно растет, как правило, это молодые люди из Африки, Азии и стран СНГ, передает «Радиоточка НСН».

