«Африка и страны СНГ»: В российских вузах увеличилось число иностранных студентов
В последнее время растет интерес к российским вузам у молодых людей из Туркменистана, Африки и Индии, заявили НСН ректоры российских вузов.
Количество поступающих в московские вузы иностранцев постоянно растет, как правило, это молодые люди из Африки, Азии и стран СНГ. Об этом в пресс-центре НСН заявил ректор Государственного университета управления Владимир Строев.
«Количество поступающих иностранцев в целом увеличивается. Что касается нашего вуза, об окончательных итогах говорить рано, пока еще не все приказы подписаны, но за прошедшее время мы зачислили 101 иностранного студента в этом году, и это число увеличивается год от года. В Москве стандартный набор — это Африка, Азия и страны СНГ», — отметил ректор.
В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая добавила, что в этом году в вуз поступило свыше тысячи иностранцев.
«К нам приезжают учиться ребята как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. В этом году поступили больше тысячи иностранных студентов. Что касается ближнего зарубежья, в этом году достаточно много студентов из Туркменистана. Традиционно это также Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Киргизия. Из дальнего зарубежья поступили молодые люди из Вьетнама, Китая, наблюдается рост ребят из Индии. В этом году зачислены ребята из 69 стран мира», — подчеркнула она.
На рост числа студентов из африканских стран указал ректор Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.
«Еще продолжается работа с иностранными студентами. Мы много работаем с Индией, у нас открылась новая программа для этой страны. Виден шквал абитуриентов из Туркменистана, их огромный поток, они идут сотнями. Также заметно увеличение количества студентов из стран Африки», — подытожил он.
Ранее Строев заявил, что при сохранении интереса к социально-гуманитарным направлениям, юриспруденции и связям с общественностью, растет спрос на такие специальности, как IT и информатика.
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