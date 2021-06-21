22.06.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Итоги группового этапа ЕВРО-2020. Прогнозы на плей-офф

Сегодня в 22:00 (по МСК) состоится заключительный для матч группового чемпионата Европы. Его результаты станут решающими для российской сборной, а за игрой будет следить вся страна, но, к сожалению, только дистанционно. Матч против Дании пройдёт в Копенгагене, куда не пустили российских фанатов из-за коронавирусных ограничений, в то время как датчан будут поддерживать родные болельщики. Однако в пользу сборной России - положение в турнирной таблице. Российская сборная после победы над финнами (1:0) занимает второе место в группе B. Для выхода в плей-офф россиянам будет достаточно ничьей.

В ходе пресс-конференции её участники оценят итоги заключительного матча группового этапа ЕВРО-2020 и дадут прогнозы на плей-офф.

Участники пресс-конференции:

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов;

Многократный чемпион СССР, футболист, нападающий Валерий Урин;

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

