«Комедия ошибок». Российских футболистов упрекнули в медлительности
Лукаку убегает от российских футболистов на одной ноге, заявил президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в пресс-центре НСН объяснил, в чем российская сборная уступает ведущим командам.
«Здесь говорили о скорости. Было замерено, что у российских футболистов самая большая скорость на определенных отрезках – 25 километров в час, а у ведущих футболистов – 31, 32, 33 километра в час. Вот и вся разница. Извините, о чем еще можно говорить, если Лукаку (Ромелу Лукаку, нападающий сборной Бельгии – прим. НСН) на одной ноге с мячом обыгрывает нашего защитника? Бельгийцы в первой игре не хотели забивать третий гол – мы сами его привезли. Шекспир написал «Комедию ошибок». Так вот вся игра нашей защиты во всех трех матчах это комедия ошибок», - заявил Любимов.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к смене поколений в сборной России.
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