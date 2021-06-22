«Комедия ошибок». Российских футболистов упрекнули в медлительности

«Здесь говорили о скорости. Было замерено, что у российских футболистов самая большая скорость на определенных отрезках – 25 километров в час, а у ведущих футболистов – 31, 32, 33 километра в час. Вот и вся разница. Извините, о чем еще можно говорить, если Лукаку (Ромелу Лукаку, нападающий сборной Бельгии – прим. НСН) на одной ноге с мячом обыгрывает нашего защитника? Бельгийцы в первой игре не хотели забивать третий гол – мы сами его привезли. Шекспир написал «Комедию ошибок». Так вот вся игра нашей защиты во всех трех матчах это комедия ошибок», - заявил Любимов.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к смене поколений в сборной России.

